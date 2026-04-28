Мотористи готвят протест заради скок в цената на "Гражданска отговорност"
Остават броени дни до началото на най-грандиозното спортно събитие у нас - Джиро д’Италия
След журналистическо разследване: Прокуратурата започна проверка срещу бившия шеф на ВАС
Ще има ли ефект от нов изпит за шофьорите, хванати с алкохол и дрога зад волана?
Спортни новини (27.04.2026 - късна)
Екип лекари от пет болници спаси две млади жени в критично състояние
Трагедията станала преди година в центъра на Варна
Протест пред Съдебната палата във Варна след смъртта на млад моторист. Близки и приятели на 25-годишния Александър настояват за справедлива присъда за шофьора на колата, който удря мотора при забранен обратен завой. Трагедията станала преди година в центъра на морската ни столица. Днес има заседание по делото, а близките на момчето твърдят, че жената, причинила катастрофата, ще се размине с условна присъда, тъй като нито е задържана, нито ѝ е отнета книжката.
Майката на младия мъж - Албена, показа снимка, на която ясно се вижда неправилната маневра, довела до смъртта на сина ѝ.
Нов протест с искане за справедливост заради загинал на пътя моторист в Пловдив
"За нас е много важно да има справедлива и ефективна присъда за това престъпление. До момента сме се сблъсквали само с несправедливости. Експертизата по случая е неточна и непълна. Семейството ни многократно, чрез адвокат, настояваше за нова, комплексна експертиза, но от прокуратурата не разрешиха. Надяваме се делото да бъде върнато в досъдебна фаза, за да се изчистят всички неясноти и да се съберат необходимите доказателства", обясни почернената майка.
По думите ѝ в момента се правят опити случаят да бъде представен като деяние по непредпазливост, както и да се внуши съпричиняване на катастрофата от страна на Александър, което семейството му категорично отхвърля.
