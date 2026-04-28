Цените се вдигат заради ръста на заплатите и повишеното потребление, което през първите три месеца на годината е много сериозно. Инфлацията се бори чрез ограничаване на потреблението и на паричното предлагане, което не направихме, особено през 2025 г. Дори и в рамките на валутен борд увеличихме паричното предлагане чрез теглене на държавни заеми, които след това раздавахме под формата на социални плащания и заплати в публичния сектор. Това обясни в "Здравей, България" изпълнителният директор на Съюза за стопанска инициатива Михаил Кръстев.

По думите му новата избрана власт трябва да вкара ред в публичните финанси и "да не се занимава с пазарните механизми, които така или иначе ще донесат баланс“.

Икономистът Стоян Панчев обаче обясни, че още от времето на първия инфлационен пик след 2021 г. било ясно, че първо са цените и след това е догонването на доходите - поне според данните на НСИ. "В сегашната ситуация имаме допълнителни елементи - еврозоната. В момента, в който стана ясно, че ще влезем в еврозоната, от средата на миналата година започна допълнителен инфлационен импулс, който се насложи върху вече съществуващите. Тоест много от нещата, които водят до по-високи цени, са трудни за контролиране", подчерта той.

Според него ситуацията, в която се намира новото правителство, е доста по-лоша, отколкото може би изглежда на пръв поглед. "Първото нещо, което трябва да се направи, е да се видят реалните данни за инфлацията и за други сектори на икономиката. Трябва да се влезе в дълбочина в проблемите с бюджета. Видяхме данните - първите данни за актуализация показват, че бюджетният дефицит за миналата година не е бил 3%, а изглежда е 3,5%. Аз твърдя, че е над 4%“, изчисли Панчев.

Кръстев заяви, че това, което "имаме като дефицит - е доста по-занижено". "Има счетоводни техники - например прехвърляне на капитал към Българската банка за развитие, с което се прикрива дефицит. Истинският дефицит вероятно е над 5%, ако махнем всички счетоводни трикове“, обясни той.

Според Кръстев в новия бюджет трябва да се заложат параметри, които да не ни вкарат в процедура за свръхдефицит, който, ако е над 3% - сме в риск. "Трябва визия за следващите години. Трябва да започнем реалистично - да спрем да увеличаваме разходите, особено за заплати в публичния сектор. Трябва анализ и оптимизация“, подчерта той.

Темата за доходите ни, покупателната ни способност и дефицита на държавата в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS коментираха и старши изследователят от ИПИ Петър Ганев и бившият социален министър Христина Христова.

"КНСБ отдавна правят изследване за „издръжката на живот“. Имам въпросителни относно обема на стоките и услугите в тази кошница, защото тя се различава както от тази, по която се определя линията на бедност в България, така и от малката потребителска кошница. Много въпроси могат да се поставят тук. Дават се суми за тричленно семейство, но в крайна сметка човек, който получава минимална заплата от 620 евро, как точно я съотнасяме към тази „издръжка на живота“?", попита Христова.

Синдикатите дори стигат по-далеч, говорейки за „заплата за издръжка на живота“, което е още по-сложно понятие, подчерта тя. "По-добре е да се следва линията на бедност, определяна по методиката на Евростат и Националната статистика. Това са по-сериозни и сравними изследвания", обясни Христова.

По думите на Петър Ганев ИПИ публикува анализ, в който поставя цели, свързани с покупателната способност. Една от тях е България да достигне 75% от средноевропейското ниво. "75% е праг, при който вече се влиза в групата на Централна и Източна Европа - повечето страни са между 75% и 90%. България е около 68%, а вероятно вече около 70%, ако гледаме последните данни. Тоест - догонваме. Не сме на последно място, но сме в групата на догонващите. По ръст на доходите дори сме сред лидерите в региона", обясни той.

Ръстът на доходите е най-висок в последните години, но трябва да се прави разлика между публичния и частния сектор. "Когато ръстът в публичния сектор е прекалено голям, това създава напрежение и дефицит. Линията на бедност също расте -около 15%, но броят на хората под нея леко намалява. Това означава, че растежът в известна степен се разпределя", категоричен е той.

Двамата гости обясниха, че цените са нараснали значително за последните 5 години. "Причините са няколко - ръст на доходите, който подхранва инфлацията, страхове и несигурност в икономиката; външни фактори като енергийни и геополитически шокове, както и разликата между реална и субективна инфлация", обясни Христова.

"Бюджетът е най-голямото предизвикателство. Имаме структурен проблем с дефицита. България от години поддържа дефицити и това се натрупва като дългосрочен риск", подчерта Ганев.

Целия разговор гледайте във видеата.

Редактор: Станимира Шикова