Петгодишно момче е настанено в болница в Стара Загора след катастрофа в Казанлък. По информация на полицията няма опасност за живота му.

Инцидентът е станал около 16:30 ч. в понеделник на Подбалканския път, в района на западния изход на града. По първоначални данни са се ударили два автомобила - единият управляван от 37-годишна жена, а другият от 31-годишен мъж. Детето е пътувало в колата на жената.

Тежка катастрофа със загинал и ранени край Стара Загора

И двамата водачи са тествани за алкохол, като пробите са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.

