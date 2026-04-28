Инцидентът е станал на Подбалканския път
Петгодишно момче е настанено в болница в Стара Загора след катастрофа в Казанлък. По информация на полицията няма опасност за живота му.
Инцидентът е станал около 16:30 ч. в понеделник на Подбалканския път, в района на западния изход на града. По първоначални данни са се ударили два автомобила - единият управляван от 37-годишна жена, а другият от 31-годишен мъж. Детето е пътувало в колата на жената.
Тежка катастрофа със загинал и ранени край Стара Загора
И двамата водачи са тествани за алкохол, като пробите са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.
