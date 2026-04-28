Камионът, блокирал движението в тръбата на тунел „Витиня“ на АМ „Хемус“ в посока София, станал в дни на засилен трафик след празниците, е бил технически изправен. Това съобщи и. д. главен секретар на МВР Георги Кандев по повод инцидента.

По негови данни в МВР вече е постъпила пълната автотехническа експертиза на камиона, както и резултатите от първоначален следствен експеримент. А те показват категорично, че превозното средство е било технически изправно към момента на инцидента.

Този извод поставя допълнителни въпроси в рамките на образуваното досъдебно производство. Навлиза ли същото в следваща фаза на анализ и процесуални действия, при която следва да бъде направена преценка относно наличието на данни за евентуално повдигане на обвинения?, пита Кандев.

Припомняме, че на 13 април, в разгара на голямото прибиране след Великден, от АПИ съобщиха, че шофьор на камион умишлено спрял в тръбата за София на тунел „Витиня” на автомагистрала „Хемус” и така затруднил движението. Товарният автомобил аварирал, но водачът отказал предложената му безплатна пътна помощ. Шофьорът беше задържан, а от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ започнаха проверка на транспортната фирма.

А в студиото на „Здравей, България“ служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев съобщи, че има данни, че камионът на собствен ход е могъл да излезе от тунела и да отбие встрани, за да освободи трафика, като експертиза го е доказала.

