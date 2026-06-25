Комисията за защита на конкуренцията започна предварителна проверка на търговските обекти за храни и напитки на Терминал 1 и Терминал 2 на Летище „Васил Левски“ - София. Повод за действията на регулатора са многобройни обществени сигнали за необичайно високи цени на основни стоки, предлагани в зоните за пътници.

Проверката е част от по-широкия секторен анализ на пазара на хранителни продукти, който КЗК извършва, и цели да установи дали има предпоставки за нарушаване на конкурентната среда или злоупотреба с пазарна сила от страна на операторите, работещи на летището.

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Според постъпилите сигнали цените на кафе, минерална вода, безалкохолни напитки и различни хранителни продукти на столичното летище значително надвишават тези на сходни обекти в редица европейски аерогари.

Антимонополният орган ще анализира структурата на пазара, броя на действащите оператори, условията за достъп до търговските площи и начина, по който се формират цените на предлаганите стоки. Особено внимание ще бъде обърнато на отношенията между търговците и концесионера на летището, както и на степента на конкуренция между отделните обекти.

По предварителни данни ограничен кръг компании управляват голяма част от заведенията и магазините на двата терминала, което поставя въпроса дали пазарът функционира при достатъчно конкурентни условия.

В рамките на проверката КЗК ще събира информация от държавни институции, концесионера на летището, търговските оператори и други участници на пазара. Ще бъдат изследвани факторите, които влияят върху крайните цени, както и дали съществуват икономически основания за тяхното равнище.

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От комисията уточняват, че на този етап се извършва предварително проучване. Ако събраните данни покажат наличие на антиконкурентни практики или злоупотреба с господстващо положение, ще бъде образувано официално производство по Закона за защита на конкуренцията.

Редактор: Цветина Петкова