Народният представител от „Демократична България“ Ивайло Мирчев отправи сериозни обвинения от парламентарната трибуна, свързани с предполагаем натиск върху ръководството на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ и възможни схеми за източване на средства от Националната здравноосигурителна каса.

По време на дебатите за избора на ръководство на НЗОК в пленарната зала Мирчев заяви, че според разработки на ДАНС, за които настоява да бъдат публично оповестени, съществуват данни за евентуален натиск върху бивш ръководител на „Медицински надзор“ с цел увеличаване на лимитите на определени частни болници. По думите му натискът бил оказван от Момчил Мавров и бившия служебен здравен министър Асен Меджидиев и това е могло да създаде условия за източване на повече средства от НЗОК.

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Мирчев подчерта, че поставя въпроси, свързани с информация, която според него се съдържа в разработки на контраразузнаването. Той заяви още, че е възможно подобни случаи да не са единични и призова всички материали по тях да бъдат предоставени на Народното събрание.

Депутатът настоя процедурата по избор на нов управител да бъде отложена до изясняване на всички обстоятелства и до предоставяне на пълната информация от ДАНС. Въпреки това, малко по-късно Асен Меджидиев беше избран за подуправител на НЗОК.

В изказването си Мирчев разкритикува и състоянието на здравната система, като посочи, че според него всяка година през бюджета за здравеопазване преминават около 6 млрд. евро публични средства, а гражданите доплащат още между 3 и 4 млрд. евро от собствения си джоб. Според него значителна част от средствата не стигат до лекарите, нито за профилактика и превенция, а се отклоняват чрез схеми, свързани с източване на клинични пътеки и злоупотреби.

Той отправи призив към народните представители да не подкрепят избора на нов управител, преди да бъде предоставена цялата налична информация по случаите, и настоя българското общество да получи пълна яснота за твърденията за корупционни практики в сектора.

Това изказване на Мирчев предизвика остра реакция от парламентарната група на ДПС. Депутатът Калин Стоянов посочи, че ще входира сигнал до и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова, до председателя на ДАНС и до председателя на Държавната комисия за защита на класифицираната информация.

„Днес в пленарна зала се случи нещо доста интересно. В дебата по точката за избор на подуправител на НЗОК народният представител от ДБ Ивайло Мирчев изнесе класифицирана информация, за която не е известно откъде и как я е получил. Още повече не би следвало да разполага с подобна информация от доклади на ДАНС, които все още не са пристигнали официално в деловодството на НС. Мирчев следва да обясни откъде има достъп“, написа в профила си във Facebook Стоянов.

Той подчерта, че народният представител би трябвало да е наясно с отговорността, която носи разпространяването на подобни данни. „Той трябва да обясни как и по какъв начин е придобил тази информация, както и защо си е позволил да я разгласи“, каза Стоянов в кулоарите на парламента.

Депутатите от „Демократична България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов защитиха действията си. Според Мирчев основният въпрос не е откъде идва информацията, а съдържанието ѝ и твърденията за мащабни злоупотреби в здравния сектор. „Не е важно дали съм чел тези материали. Важното е, че от милиардите, които се харчат за здравеопазване, огромна част се краде. Когато се заговори за това и се постави въпросът защо подобни разработки са били потулвани, виждаме много остра реакция от засегнатите политически среди“, заяви Мирчев.

По думите му действията на ДБ целят да привлекат обществено внимание към предполагаеми корупционни практики и към начина, по който се разходват средствата в здравната система.

Божанов от своя страна коментира, че не може да потвърди дали става дума за класифицирана информация, но подчерта, че това са твърдения и данни, които отдавна се обсъждат в различни среди. „Това, което попитахме, е дали тази информация действително фигурира в докладите, които сме поискали. По-важният въпрос е дали контраразузнаването и прокуратурата са прикривали подобни случаи през годините“, каза Божанов.

Той допълни, че според него общественият интерес е насочен към евентуалните корупционни схеми в здравеопазването, а не към хората, които поставят темата на публично обсъждане.

От ДБ изразиха и опасения, че част от разработките, свързани със здравния сектор, могат да бъдат укрити или потулени. Мирчев заяви, че именно затова темата е била повдигната публично.

„Българското общество трябва да знае кой краде от здравеопазването и защо огромни средства не достигат до пациентите и медицинските специалисти. Смятаме, че тази информация трябва да стане публична, за да не бъдат потулени подобни случаи“, каза още той.

Двамата депутати настояха всички данни и материали, свързани с проверките и разработките в сектора, да бъдат предоставени на Народното събрание и внимателно разгледани.