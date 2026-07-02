Здравните власти в Нидерландия отправиха предупреждение за нарастващата опасност от нелегалната търговия с медикаменти за отслабване в интернет, след като двама пациенти бяха приети в болница в критично състояние след употреба на фалшифицирани продукти.

Случаите са регистрирани в градовете Девентер и Дордрехт, където мъж и жена изпаднали в кома, след като използвали инжекционни препарати, рекламирани като средства за намаляване на теглото. Разследването впоследствие установило, че вместо медикаменти за отслабване в писалките е имало инсулин - вещество, което може да доведе до опасно понижаване на кръвната захар.

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Единият от пациентите е 54-годишен мъж от Девентер, който първоначално използвал предписани от лекар инжекции за отслабване. Заради високата цена на терапията той решил да поръчва препарати от интернет. В продължение на няколко месеца не е имал проблеми, но при последната доставка получил различен продукт с инструкции на английски език.

Малко след поставянето на инжекцията мъжът изпаднал в тежко състояние и бил откаран по спешност в болница с критично ниска кръвна захар и хипотермия. Лекарите установили, че вместо препарат за отслабване той си е инжектирал инсулин.

Подобен инцидент е станал и с 47-годишна жена от Дордрехт. След като не успяла да получи рецепта за желаното лекарство, тя се снабдила с инжекционни писалки чрез неофициален канал. Част от опаковките били с надписи на немски и български език. И в този случай съдържанието се оказало инсулин, а не средство за редукция на теглото.

И двамата пациенти са били спасени след интензивно лечение и към момента са извън опасност.

Случаите предизвикаха реакция сред медицинската общност. Лекари и фармацевти от няколко болници публикуваха предупреждение в специализирано медицинско издание, в което подчертават, че рискът не идва от официално предписваните лекарства, а от фалшифицираните продукти, продавани извън регламентираните канали.

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„Много хора търсят по-евтин или по-бърз начин да се снабдят с подобни медикаменти, но често нямат представа какво всъщност получават. Продукт, който изглежда напълно легитимен, може да се окаже сериозна заплаха за здравето“, предупреждава д-р Манон Слоб от болницата в Девентер.

Специалистите напомнят, че симптоми като силно изпотяване, треперене, гадене, объркване, сънливост и загуба на съзнание могат да бъдат признак за опасно ниска кръвна захар и изискват незабавна медицинска намеса.

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Междувременно нидерландската Инспекция по здравеопазване засилва контрола върху онлайн продажбите на лекарства. Според властите много сайтове създават впечатление за легитимни аптеки и дори използват незаконно логата на държавни институции, за да спечелят доверието на потребителите.

Редактор: Цветина Петкова