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Министерският съвет дава старт на бюджетната процедура за 2027 г.
Проектът е насочен към развитието на космически технологии
Премиерът Румен Радев ще посети Доброславци, където предстои изграждането на високотехнологичен индустриален парк с космически и отбранителен развоен център.
Проектът е насочен към развитието на космически технологии и научноизследователска дейност. Очаква се той да привлече инвестиции, да подпомогне технологичния трансфер и иновациите и да създаде висококвалифицирани работни места у нас.
Илияна Йотова проследи на живо изстрелването на 10 сателита, разработени и произведени от „ЕндуроСат“
Във визитата ще участват и вицепремиерите Александър Пулев и Атанас Пеканов.Редактор: Дарина Методиева
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