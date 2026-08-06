Премиерът Румен Радев ще посети Доброславци, където предстои изграждането на високотехнологичен индустриален парк с космически и отбранителен развоен център.

Проектът е насочен към развитието на космически технологии и научноизследователска дейност. Очаква се той да привлече инвестиции, да подпомогне технологичния трансфер и иновациите и да създаде висококвалифицирани работни места у нас.

Илияна Йотова проследи на живо изстрелването на 10 сателита, разработени и произведени от „ЕндуроСат“

Във визитата ще участват и вицепремиерите Александър Пулев и Атанас Пеканов.

Редактор: Дарина Методиева