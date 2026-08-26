-
Подценява ли се рискът от бедствия, докато не бъде нанесена материална загуба
-
Каква е връзката на бизнесмените с прякори Таки и Ами с акция „Заглушител“
-
Три дрона намериха на български плажове (ВИДЕО+СНИМКА)
-
Продължават да издирват мъжа, отнесен от водите на Стара река в Пещера
-
Спортни новини (25.08.2026 - лятна късна)
-
Разузнавателен дрон бе забелязан във водите на Черно море край Царево
Гледайте цялата емисия
Редактор: Станимира Шикова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни