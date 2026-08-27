Двама души са загинали при нападение в училищен комплекс в германската провинция Бранденбург, недалеч от Берлин. По информация на Spiegel жертвите са мъж и жена, а Märkische Allgemeine Zeitung съобщава, че става дума за 30-годишен мъж и 18-годишна ученичка.

Първоначалните данни сочат, че предполагаемият извършител и една от жертвите са се познавали. Полицията във Франкфурт на Одер потвърди, че мъж е задържан във връзка със случая.

Заподозреният е 19-годишният бивш приятел на убитата ученичка. Изданието съобщава още, че 30-годишният мъж е загинал при опит да попречи на нападателя. Има данни и за ранени, но към момента не се съобщава точният им брой.

18-годишен е задържан за нападението с меч в шведско училище

Сигналът е подаден около 13:45 часа, след като в училището е била задействана тревога за въоръжено нападение. Към мястото незабавно са изпратени голям брой полицейски екипи, пожарникари и линейки. Районът около учебното заведение е отцепен.

Нападението е извършено в училищен кампус, управляван от частна организация, в покрайнините на Гозен-Ной Цитау. В комплекса се помещават няколко вида средни училища.

Гозен-Ной Цитау е населено място с около 3500 жители в окръг Одер-Шпрее, в близост до германската столица Берлин. Кампусът, в който е станало нападението, се намира в район, заобиколен от гори и езера.

Редактор: Цветина Петкова