Четирима души загинаха, а 15 бяха ранени при руски въздушни нападения срещу Киев и околността в ранните часове на днешния ден. Това е шести пореден ден на атаки срещу украинската столица, а въздушна тревога беше обявена за почти цялата територия на Украйна.

Мисията на НАТО за въздушно патрулиране в Балтийско море вдигна по тревога изтребители в Латвия, а Финландия ограничи въздушния и морския трафик близо до Русия.

Силни взривове отекнаха в Одеса, градът е подложен на комбинирана атака

Междувременно кметът на Москва обяви, че са свалени над десет дрона, летящи към руската столица. Дронове са ударили област Самара. На този фон Володимир Зеленски заяви, че е имал задълбочен и конструктивен телефонен разговор с пратениците на Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Очаква се двамата да посетят Украйна в търсене на напредък в усилията за прекратяване на войната.

Редактор: Мария Барабашка