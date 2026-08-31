Силни взривове отекнаха в Одеса. Градът е подложен на комбинирана атака от акваторията на Черно море. Над 10 ракети от различен тип и над 10 дрона бяха изстреляни срещу украинския черноморски град.

Регионалните власти призовават жителите незабавно да се скрият в бомбоубежищата до отбой на тревогата.

Българска делегация присъствала в Одеса по време на седемчасова масирана руска атака

Сирените бяха задействани в 20:35 часа, а първите взривове отекнаха към 22:20 ч. Тревогата продължава, предаде кореспондентът на БТА в града Светлана Драгнева.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 – 60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгороднестровския район.

Редактор: Никола Тунев