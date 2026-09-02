Въоръжените сили на Украйна унищожиха руски изтребител МиГ-29 край летището в Милерово и хеликоптер Ка-27 в близост до летище Ейск. Ударите са нанесени на 27 и 30 август, предаде „Укринформ“, позовавайки се на официално съобщение на Генералния щаб на ВСУ в социалната мрежа Facebook.

„След анализ на допълнителни данни бе потвърдено унищожаването на хеликоптер Ка-27 в близост до летището в Ейск, Краснодарски край, на 30 август 2024 г. Потвърдено е и унищожаването на самолет МиГ-29 край летището в Милерово, Ростовска област, на 27 август 2024 г.“, се посочва в изявлението.

Освен загубите в авиацията, през изминалата нощ подразделения на ВСУ са нанесли удари по редица други военни цели. В населеното място Володимировка е поразен склад за боеприпаси, а в Очеретине - склад с материали и оборудване. Успешна атака е регистрирана и в Речица, Брянска област (Русия), където е поразена военна техника.

„Мащабът на нанесените щети в момента се изяснява. Операциите срещу ключови военни обекти на врага продължават“, заявиха от Генералния щаб на ВСУ.

Редактор: Мария Барабашка