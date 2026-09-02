Около 5000 души са били евакуирани от близките села

Експлозия, последвана от пожар, е избухнала в ранните часове на сряда в склад за боеприпаси в близост до село Низами, в района на Горанбой, в западната част на Азербайджан, съобщиха в съвместно изявление министерствата на извънредните ситуации, отбраната и външните работи на страната.

Силите на Министерството на извънредните ситуации и Министерството на отбраната са предприели незабавно необходимите мерки за овладяване на ситуацията. В действията са участвали и представители на Министерството на вътрешните работи и районната администрация на Горанбой“, се посочва в съвместната позиция. 

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В резултат на предприетите действия ситуацията е била поставена под контрол

Като част от мерките за сигурност хората, живеещи в района около инцидента, са били евакуирани. Районната администрация съобщава, че около 5000 души са били евакуирани от близките села Низами и Хойлу, а на входа на Низами е бил изграден контролно-пропускателен пункт.

При експлозията и последвалия пожар няма пострадали“, допълват още властите в Баку. 

Властите все още не са съобщили причината за експлозията.

Редактор: Георги Иванов
Източник: Министерството на извънредните ситуации на Азербайджан

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