Още преди Холивуд да почука на вратата ѝ, Доли Партън имала ясна визия за своето бъдеще. В ранните години на кариерата си тя е категорична, че славата ще я застигне, но не непременно на големия екран.

„Никога не съм мислила за себе си като за филмова звезда. Знаех, че ще бъда звезда, но като певица или като писател на песни, книги или поезия. Исках да бъда известен изпълнител и да нося крещящи дрехи, но пеенето във филми не беше сред амбициите ми. Семейството ми живееше в планината и ние не гледахме филми. Не мога да играя роля, но ако ми позволят да бъда себе си, тогава мога да се справя. Ако ми намерят история, която ми позволява да бъда аз, тогава проявявам интерес, ако не – не се интересувам”. (Юли 1979 г.)

Нейното чувство за хумор често блести дори в най-официалните и сковани ситуации. При една от срещите си в Белия дом тя оставя незабравим спомен с шеговит коментар след целувка с президента Джими Картър. „Съпругът ми също иска снимка на това”, заявява тя. (Октомври 1979 г.)

Когато все пак пробива в киното с хитовия филм „От 9 до 5”, Доли запазва своята критичност и земно отношение към собственото си екранно представяне. „На места бях наистина добра. На места бях съвсем средна работа, а на други бях.... Като цяло, за първи опит, се гордеех с това”. (Декември 1980 г.)

Въпреки огромната слава, певицата никога не забравя корените си и семейните ценности. Участието ѝ във филма „Най-добрият малък публичен дом в Тексас” първоначално предизвиква у нея сериозни опасения заради дълбоко религиозната ѝ фамилия.

„Ще призная, че имах някои опасения относно заглавието на филма. В крайна сметка дядо ми беше проповедник, а аз самата съм духовен човек. Не исках да правя нищо, което би могло да се сметне за обидно. Тогава гледах пиесата и осъзнах, че това е просто едно страхотно забавление”. (Декември 1981 г.)

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Любовта към родния край ражда и идеята за емблематичния тематичен парк „Доливуд”. За певицата това се превръща в много повече от бизнес начинание – това е кауза за запазване на автентичния дух на Апалачите, за да могат те сами да разкажат историята си.

„Това е нещо, с което искам да се гордея – да запазя наследството на Смоуки Маунтинс, вместо да позволя на Холивуд да ни представя така, както често го правят”. (Юли 1985 г.)

Зад бляскавия имидж на сцената стои дълбока и непоклатима връзка в личния ѝ живот. Отношенията със съпруга ѝ Карл Дийн винаги са били нейният източник на сигурност и щастие. „Беше любов от пръв поглед. Виждам хора, които привличат погледа ми през цялото време. Просто никой не е преобръщал главата ми толкова много, колкото той”. (Май 1992 г.)

Музиката и сцената обаче остават най-голямата ѝ страст. Съвместната си работа с изпълнители като Емилу Харис и Линда Ронстад тя описва с типичната си неподправена и смела откровеност. „Ние наистина обичаме да пеем. Цял живот чакаш да намериш тези съвместими гласове. Това е като правенето на любов. Аз се възбуждам от това. Наистина. Толкова се вълнувам. Когато потръгне, е хубаво. В това отношение е точно като секса. Не се борете с него”. (Март 1999 г.)

Доли Партън била готова да приема експериментални лекарства, за да помогне на други

Като истинска музикална икона, Партън винаги е отдавала нужното уважение на другите велики имена в индустрията. Наследството на Елвис Пресли в източен Тенеси тя сравнява с нещо много по-дълбоко от обикновена слава. „Не мисля, че той някога ще затихне. От мнозина той е смятан за нещо като религиозна фигура, като Исус. Не знам как да го обясня, но го има, реално е и хората го обичат”. (Август 2002 г.)

Доли никога не е крила, че сцената е нейният истински дом. Идеята за оттегляне от музиката е била напълно чужда на работливата ѝ природа. „Ще бъда като Боб Хоуп. Ще правя турнета, когато съм на 100. Обичам да съм заета. Никога няма да се пенсионирам. Надявам се да падна мъртва по средата на някое страхотно събитие или на някоя страхотна песен, която пея. Тогава ще кажат: ”Е, тя си отиде щастлива и правейки това, което обича”. (Април 2004 г.)

Дори в моменти на огромни обществени скандали в поп културата, тя умее да разведри обстановката с острия си ум. Запитана за изпълнението си на музикални награди малко след скандалното шоу на Джанет Джаксън и Джъстин Тимбърлейк на Супербоул, тя подхожда с безпощадна самоирония към външния си вид. „Тази вечер няма да има никаква неизправност в гардероба. Не се предполага да има, не е планирано. Но предвид това колко са тесни дрехите ми, не се знае какво ще се случи. Ако все пак се случи, ще помета първите три реда”. (Април 2004 г.)

С годините изпълнителката доказва и своя безупречен бизнес нюх. Създаването на собствения ѝ лейбъл Dolly Records е обмислен ход за независимост. „Гледам на това като на инвестиция. Помислих си: „Изкарала съм достатъчно пари. Мога да си позволя да инвестирам малко в себе си”. (Март 2008 г.)

А когато получава почетна докторска степен, не пропуска да се пошегува с емблематичния си пищен имидж. „Само си помислете, аз съм д-р Доли! Така че, когато хората кажат нещо за „Двойно D”, те ще си мислят за нещо съвсем различно”. (Май 2009 г.)

Поглеждайки назад към първия четвърт век на своя тематичен парк „Доливуд”, тя отчита удовлетворението от това да създава реални възможности за хората от родния ѝ край. „Винаги съм си мислела, че ако успея или стана успешна в това, с което бях започнала, искам да се върна в моята част на страната и да направя нещо голямо, нещо, което ще донесе много работни места в този район. И наистина имах късмет, Бог беше добър с мен и нещата се стекоха добре”. (Април 2010 г.)

Партън винаги е намирала смисъл в това да подкрепя младите таланти, включително своята популярна кръщелница Майли Сайръс, с която е изключително горда. „Аз съм нейната кръстница. Просто наистина се гордея с нея. Тя няма нужда от моите съвети, но често иска информация и съвети. Казвам ѝ това, което знам, макар че мисля, че момичето се справя съвсем добре и без мен”. (Юли 2010 г.)

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Една от най-известните ѝ авторски песни, превърнала се в космически световен хит чрез гласа на Уитни Хюстън, често ѝ носи забавни срещи с феновете, на които тя отговаря с присъщия си прагматизъм. „Хората винаги ми казват: „Мислех, че това е песен на Уитни. Не знаех, че ти си я написала. Мислех, че тя я е написала”. А аз им отговарям: „Тя може да задържи заслугите. Аз просто ще взема парите””. (Декември 2018 г.)

Необичайната историята зад една от най-обичаните песни на Доли Партън

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Освен с музика, името на кънтри иконата се свързва с мащабна благотворителна дейност, за която тя говори с присъщата си скромност. „Не го правя за внимание. Но вижте! Получавам много внимание, правейки го”. (Октомври 2022 г.)

А когато е издигната за въвеждане в Залата на славата на рокендрола, първоначалното ѝ стъписване бързо преминава в хъс да докаже, че напълно заслужава мястото си сред легендите. „Просто не мислех, че съм направила достатъчно в рок света, за да бъда обсъждана, за да бъда включена в Залата на славата на рокендрола, когато има толкова много велики рок изпълнители, които дори не са там. Щяха да ме включат така или иначе, затова просто го приех с благодарност. Но си помислих: „Е, ще трябва да си изработя мястото”. Нахвърлих се върху това като патица на юнски бръмбар”. (Ноември 2023 г.)

Замисляйки се за своето житейско наследство и историята на фамилията си, тя остава вярна на желанието си да бъде запомнена най-вече с добрините си. „Дядо ми казваше, когато станах известна: „Е, тя излезе, плачейки в ре мажор”. Мисля, че всички го направихме. Надявам се, че много от песните ми може да издържат толкова дълго. И се надявам, че ще бъда запомнена като човек, който се е опитал да направи малко добро на света и е оставил, нали знаете, няколко добри неща”. (Ноември 2024 г.)

Музика, която остава във времето: Как Доли Партън записа песен, която ще излезе за нейната стогодишнина

Най-трудните и тъжни моменти в живота си, като загубата на дългогодишния ѝ съпруг Карл Дийн, тя посреща с дълбока вяра и смирение. До самия край тя отказва да гледа на себе си като на недостижима знаменитост.

„Аз съм вярващ човек и наистина вярвам, че някой ден отново ще го видя. И го виждам всеки ден в спомените си и в сърцето си, и във всички неща, които правехме, и които изградихме заедно. Просто някак трябва да се научиш да правиш нови планове, но това е най-трудната част. Не мисля за живота си от гледна точка на „суперзвезда”. Аз съм просто едно работещо момиче. Винаги казвам – и това е истината – че аз съм работен кон, който изглежда като ездитен кон за изложби. Но трябва да поддържам всичко това и се наслаждавам на всичко. Съпругът ми винаги казваше: „Ако някой някога е бил роден да бъде звезда, това си ти”. (Май 2025 г.)

Редактор: Мария Барабашка