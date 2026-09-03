Американската джаз певица Касандра Уилсън почина на 70-годишна възраст в родния си град Джаксън, щата Мисисипи. Причината за смъртта не е обявена.

Уилсън е починала в дома си, заобиколена от семейството си, близки приятели и дългогодишния си мениджър Робърт Тори.

Родена през 1955 г. в Джаксън, Уилсън започва музикалната си кариера през 80-те години и се утвърждава като една от водещите фигури в съвременния вокален джаз. През 90-те години подписва с Blue Note Records, а албумът ѝ Blue Light ’Til Dawn от 1993 г. се превръща в един от ключовите записи в кариерата ѝ.

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Певицата печели две награди „Грами“ за най-добър джаз вокален албум - за New Moon Daughter през 1997 г. и за Loverly през 2009 г. Известна със своя дълбок контраалт и характерния начин на интерпретиране на джаз, блус, фолк и популярна музика, тя записва произведения на автори като Боб Дилън, Нийл Йънг и Джони Мичъл.

Последният ѝ студиен албум Coming Forth by Day излиза през 2015 г. и е посветен на Били Холидей по повод 100-годишнината от рождението на легендарната джаз певица.

През 2001 г. списание Time определя Уилсън като „най-добрата певица на Америка“. През 2022 г. тя е обявена за NEA Jazz Master - едно от най-престижните американски отличия за принос към джаза.

Със своята многогодишна кариера Касандра Уилсън се превръща в една от най-разпознаваемите фигури на съвременния вокален джаз и оставя значително музикално наследство.

Редактор: Ивета Костадинова