Снимка: БТА
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Депутатите ще питат по актуалните теми
Парламентът днес ще проведе блиц контрол с премиера Румен Радев.
Очаква се депутатите да повдигнат актуални теми и въпроси към министър-председателя.
28 закона и 89 решения е приело 52-рото НС през първата си сесия
След това народните представители ще продължат с парламентарен контрол към други министри, поканени на заседанието.Редактор: Цвета Лазаркова
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