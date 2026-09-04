Парламентът днес ще проведе блиц контрол с премиера Румен Радев.

Очаква се депутатите да повдигнат актуални теми и въпроси към министър-председателя.

28 закона и 89 решения е приело 52-рото НС през първата си сесия

След това народните представители ще продължат с парламентарен контрол към други министри, поканени на заседанието.

Редактор: Цвета Лазаркова