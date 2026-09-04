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Според Румен Драганов културният туризъм започва да преобладава в България
Министърът на туризма д-р Илин Димитров даде пресконференция, на която представи основните резултати в работата от встъпването си в длъжност досега. Той обърна внимание на основните приоритети занапред. Във фокуса ще бъдат подобряването на транспортната свързаност, изсветляването на сектора и увеличаването на приходите, както и повишаването на качеството на туристическите услуги и нов модел на туристическа реклама. Темата коментира Румен Драганов от Института за анализи и оценки в туризма в ефира на Обедния информационен блок по NOVA NEWS.
Според него вече се работи по конкретизиране на мерките, като Министерството на туризма събира предложения както от бизнеса, така и от общините. По думите му в момента се провеждат консултации с туристическия бизнес и общините, които трябва да очертаят конкретните приоритети за 2027 г.
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Експертът заяви, че България трябва да преосмисли традиционния си туристически профил, който дълго време е бил свързван основно с морския туризъм. „Много дълго време повтаряхме тази мантра, че морето е определящо и над 70% от туристите идват с цел летен морски туризъм. Това вече е опровергано, особено в последните два сезона. Вече виждаме, че преобладаващ е културният туризъм в градската историческа среда”, заяви Драганов.
Той посочи, че увеличаващият се брой чуждестранни посетители не означава задължително повече туристи по Черноморието.
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Драганов определи като сериозно предизвикателство пред морските курорти транспортната свързаност. По думите му пазарът се променя заради все по-широкото използване на нискотарифните авиокомпании и възможността туристите сами да организират пътуванията си.„Морето традиционно разчита на туроператори, които изпращат чартърни полети. Чартърите вече са в упадък”, обясни той.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Ивайла Маринова
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