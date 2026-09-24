Управляващите предлагат по-високи данъчни оценки на имотите, което върви и със скок на данък сгради. Предвижда се първата стъпка да е увеличение с 30% от догодина. А след това да има и още 2 увеличения.

Заедно с брокера Николай Шопов правим сметка колко ще ни струва данъчната оценка на жилище след промените.



„Един апартамент, който е 60-70 кв./м, в квартал „Гео Милев” например, който е с данъчна оценка 50 000 евро, през 2027 г. ще бъде със стойност 62 000 евро, а до 2029 вече ще бъде със стойност 100 000 евро данъчна оценка”, обясни Шопов.

Новите данъчни оценки на имотите може да повишат местните данъци с до 30%



По данни на Евростат за последните 15 години пазарната цена на жилищата в България се е увеличила със 125%. Данъчните оценки на практика остават замразени от близо 20 години.



„Разликата между пазарните реалности и данъчната оценка е 3-4 пъти средно”, обясни Петър Ганев от ИПИ.



Данъчната оценка се изчислява по формула, записна в закона. Основните фактори са местоположението на имота, площта му, дали е жилище, магазин, земя и в коя данъчна зона се намира.



„Основното жилище и към момента се ползва с 50% отстъпка, тоест – този, който има едно основно жилище, плаща два пъти по-малко данък, отколкото второ трето и т.н.”, обясни Петър Ганев.

Настоящата промяна в данъчната оценка ще засегне собствениците, но за общините ще донесе повече приходи.



„През следващата година – 2027-а, би трябвало да очакваме около 25 милиона евро повече приходи в Общината”, коментира зам.-министърът по финансите Георги Клисурски.

Размерът на данък „Сгради” се определя от общинските съвети. След промяната в данъчната оценка на имотите, местните парламенти могат да коригират промилите така, че да компенсират, изцяло или частично, увеличението. По-високата оценка на имотите води до скок и на други налози.



„Ако изповядват сделки с имоти, покупко-продажби или дарения, трите процента местен данък, който плащат, също ще бъде на малко по-висока основа, ако използваме данъчната оценка”, обясни Клисурски.



Повишението на данъчните оценки ще удари онези новодомци, които изповядват сделките си на по-ниските данъчни оценки. Когато сделката е на пазарни цени, планираното увеличение няма да даде отражение.



„При една сделка за покупко-продажба на недвижим имот, винаги се взима по-високата стойност. Ако имаме продажна цена за 300 000 евро, а данъчната оценка е 100 000 евро, то сделката се облага върху по-високата стойност – 300 хил. евро”, обясни Шопов.