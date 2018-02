Около пет хиляди македонци, пребиваващи в Австралия, се събраха на протест в Канбера с призив да бъде спряно разпадането на страната, езика и националната идентичност на югозападната ни съседка, съобщава скопското електронно издание „Македонска нациja“, цитирано от "Фокус".

Над 56% от македонците имат положително отношение към България

От редакцията привеждат информация, съгласно която в демонстрацията са взели участие македонци, живееци в Канбера, Сидни, Мелбърн, Пърт, Нюкасъл и други големи австралийски градове. Всички те силно и ясно са заявили, че разпадането на Македония, македонския език и македонската идентичност трябва да бъде спряно.

Десетки хиляди протестират в Солун заради името на Македония (ВИДЕО)

„Днес сме се събрали тук, пред посолството на Република Македония в Канбера, Австралия, за да покажем нашето единство, нашата твърдост като македонци, с единствената цел- да защитим интересите на македонците, тук сме, за да бъдем чути, да се чуе нашият глас“, обясниха водещите на събитието Стивън Каранфиловски и Заклина Михайлова.

Как ще се променят отношенията между България и Македония? (ВИДЕО)

От участниците в акцията бе изпратена декларация до до президента на Република Македония, до депутатите в парламента в Скопие и до правителството на Република Македония. Представители на македонската общност се срещнаха с посланика на Македония в Австралия Веле Тръпски и предадоха документа, който ще бъде изпратен до адресатите. В декларацията македонската общност в Австралия изискаха да ссе прекратят преговорите за името на държавата, да се отхвърли закона за езиците, с който се предефинира унитарността и държавността на Македония, да се освободят от затвора и ареста всички осъдени от събитията на 27 април 2017 г. Македонци от Австралия поискаха македонските епископи да оттеглят искането за приемане на Българската православана църква като Църква-майка, тъй като подобно решение не е канонично.

„Ние, македонците в Австралия, ще използваме всички допустими средства, винаги, навсякъде и пред всички, за защита на името на държавата и идентичността на нацията!", подчертават авторите на декларацията. Следващият подобен протест ще се проведе на 4 март в Сидни, в рамките на т.нар. Общомакедонски протест.

За още новини харесайте страницата ни във Facebook ТУК.