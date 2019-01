Операцията по издирването на футболиста на "Кардиф" Емилиано Сала и самолетния пилот Дейвид Иботсън бе прекратена. От полицията на остров Гърнси обявиха, че не са открити следи от самолета, с който двамата изчезнаха, съобщава Gong.bg .

Tеритория от над 1700 квадратни мили е била претърсена повече от веднъж, прегледани са данните от мобилни телефони и сателитни снимки.

Преди да изчезне Емилиано Сала написал: Татко, много се страхувам

24 часа търсенето не е прекъсвало, а три самолета и пет хеликоптера са изминали общо над 80 летателни часа в търсене на следи от издирваните.

3.15pm Update.



Please read the attached statement.



Unless there is a significant development, there will be no further updates pic.twitter.com/jbEIFMB3zi