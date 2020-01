ШОК 😱🤭😲 Реших да споделя това видео с вас, което всъщност имам благодарение на Павел. 👏😝 Нали не мислите, че аз съм тичала да го снимам ?! 🤭 Е, да, тичах, но в обратна посока, след като мина на по-малко от метър пред мен. 😂 И добре , че от ужас и уплаха съм си хвърлила чантата, че да вземе телефона и да го заснеме. 🤣😂🤣 Сега като се замисля, може би е трябвало да снима мен, щяхте да се посмеете на мой гръб, но най-вероятно съм развила такава скорост, че бързо съм изчезнала от погледа му. 😂😂 P.S Страх лозе пази! 🤭✌️😂 #preslava #shock #attention #danger #varan #varanus #thailand #kohsamui #island #banyantree #😱 #🤭

