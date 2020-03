Черепът на най-малката известна птица - по-дребна от колибри, се е запазил чудесно в кехлибар на 99 милиона години. Той удиви специалистите с много странни черти, сред които множество дребни зъби, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Птицата Oculudentavis khaungrae е живяла по земите на днешна Северна Мианма. Черепът й е с дължина едва 14,25 мм. Останалата част от тялото не е запазена. Теглото й според специалистите е било 28 гр, а дължината - 5 см заедно с хипотетичната костна опашка.

Huge news, or rather, tiny news

A new, hummingbird sized avialean found in an amber in Myanmar, given the name Oculudentavis khaungraae

I usually don't get too excited over the amber stuff, but this is amazinghttps://t.co/jsctJqUGDH pic.twitter.com/RMmI3swvzZ