Висшата лига няма да се възобнови в началото на май, а ще се върне, само когато е безопасно и уместно да се направи. Това обявиха официално от Лигата след състояла се среща днес, предаде Gong.Bg .

"Датата на рестартиране на първенството ще се разглежда постоянно, тъй като влиянието на пандемията от COVID-19 се развива и ние работим заедно през този много труден момент. Висшата лига ще работи в тясно сътрудничество с целия професионален футбол в страната, както и с правителството, публичните агенции и други заинтересовани страни, за да се гарантира, че ще се постигне съвместно решение", това се казва в част от изявлението.

Засега мачовете от Националната купа остават и ще се изиграят. Към момента ФА Къп е на фаза ¼-финали. Завръщането на мачовете обаче ще бъде само с пълната подкрепа на правителството и, когато медиците го позволяват. Спортните и финансовите последици за клубовете от Висшата лига, както и за ФА, ЕФЛ и Националната лига бяха също са били разгледани на днешната среща.

The Premier League’s overriding priority is to aid the health and wellbeing of the nation and our communities. The 2019/20 season will only return when it is safe and appropriate to do so.



Full statement: https://t.co/Tv9Leq4GGp#WeAreOneTeam pic.twitter.com/XPLQ7ls422