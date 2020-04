Двубоят за световната титла в тежка категория между британския шампион Антъни Джошуа и задължителния претендент за пояса на IBF Кубрат Пулев беше отложен, съобщиха от Matchroom Boxing. Защитата на коланите на IBF, WBA, WBO и IBA трябваше да се проведе на 20 юни на „Тотнъм Хотспър Стейдиъм“ в столицата, но пандемията от коронавирус блокира света на спорта и поради това няма никакви събития в Обединеното Кралство.

„Работим върху нова дата за мача. Ще дадем нова информация в скоро време и ще продължим да разглеждаме възможностите за провеждане на боя на стадиона на Тотнъм. Работим с тях за дати в края на юли и началото на август, надяваме се тази среща да се състои в края на лятото“, сподели Еди Хърн за Sky Sports, цитиран от БГНЕС.

