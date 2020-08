Суперзвездата на „Манчестър Юнайтед” Пол Погба е дал положителен тест за коронавирус, предават медиите в Англия, цитирани Gong.bg . 27-годишният полузащитник бе включен в състава на Франция за предстоящите мачове в Лигата на нациите, но ще бъде заменен при „петлите” от Едуардо Камавинга след резултата от теста.

Paul Pogba has been left out of France's national team after testing positive for the coronavirus, manager Didier Deschamps has confirmed. pic.twitter.com/F9SZhcqrn5