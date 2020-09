2020 година ни предложи какви ли не фрапиращи неща, които не се бяха случвали от отдавна. Точно такава случка обаче стана преди минути, след като световният №1 в тениса Новак Джокович бе дисквалифициран на фаза 1/8-финал на US Open, след като в двубоя си срещу Пабло Кареньо Буста неволно изстреля топка в лицето на една от страничните подавачки на топки в миг на ярост от загубена точка.

СНИМКИ ОТ ИНЦИДЕНТА ВИЖТЕ ТУК

Това се случи, след като сърбинът бе пробит за 6:5 в полза на испанеца в първия сет. За отбелязване е, че по-рано в мача имаше още един случай на пратена на посоки топка от трикратния шампион в Ню Йорк, но тогава никой не бе улучен.

Протоколът и правилата в такива случаи са непреклонни, и ако волно или неволно даден състезател нарани официално лице на турнира, следва отстраняване.

БЕЗ ЗАГУБЕН СЕТ: Пиронкова на осминафиналите в Ню Йорк (ВИДЕО+СНИМКИ)

Top-seeded Novak Djokovic was defaulted from his fourth-round match at the #USOpen after he accidentally hit a line judge with a tennis ball Sunday. pic.twitter.com/TTstxZB2Jw

Това обаче не е прецедент. През 2012 година Давид Налбандян бе дисквалифициран от турнира Куйнс клъб в Лондон, след като ритна в миг на раздразнение след загубена точка столчето, където стоеше страничен съдия.

The moment that #1 Novak Djokovic knew that his #USOpen and his undefeated 2020 season were over. pic.twitter.com/uwd5fbXKb1

Нравът на Джокера е буен от години насам и често му се случва да си изпуска нервите чрез нелицеприятни думи или хвърлена ракета.

Looks like Novak Djokovic will not be addressing the media today (and will presumably take the fine for skipping his news conference) and he was just seen leaving the grounds. What a staggering end to his US Open run, and his previously undefeated season