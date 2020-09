Агне с пет крака и шест копита се роди в Австралия, съобщава РТС, цитирайки собственика, фермера Маршал Боул. Пред австралийските медии той казва, че останал шокиран, когато видял животното. Петият му крак висял под главата.

„Имаше ситуация, при която агне се роди без вълна, но никога не съм виждал подобно нещо и не знам как се е случило“, споделя Боул.

🐑Marshall Bowey found a lamb with something a little bit extra on his farm in #Kojonup. Five legs and six feet! https://t.co/YgK1vraUk0



📹 Marshall Bowey pic.twitter.com/bC9uIU4YSt