Момче, изчезнало при смъртоносното цунами в Шри Ланка през 2004 г., беше намерено от своята майка след години търсене, обяви полицията, цитирана от ДПА.

Момчето, идентифицирано като Акрам Ризхан, било на пет години, когато на 26 декември 2004 г. цунамито връхлетяло върху селото му, намиращо се на 367 км източно от столицата, съобщава БТА.

