Двойка, ремонтираща купена наскоро къща в щата Ню Йорк, намери тайник, съдържащ внимателно опаковани бутилки уиски от ерата на Сухия режим.

Според слуховете първият собственик на жилището е бил контрабандист на нелегален алкохол в началото на миналия век. И потвърждението излезе на бял свят – открити са 66 бутилки Old Smugler, грижливо опаковани в слама и завити с хартия. Всяка бутилка може да струва около 1200 долара, като уискито е било произведено през октомври 1923 г.

"Gaelic Old Smuggler" - New York couple find 100-year-old whisky bottles hidden in the walls of their home pic.twitter.com/sHQalNUwsz