Най-добрият български тенисист Григор Димитров официално вече има нов треньор. Това е аржентинецът Данте Ботини, който беше официално вписан като наставник на хасковлията, предава gong.bg .

От Асоциацията на тенис играчите (АТР) потвърдиха, че двамата вече работят заедно. Профилът на българина в atptour.com беше редактиран и вече цял свят знае, че Ботини е треньор на българина. До този момент там стоеше името на Андре Агаси, който бе по-скоро в ролята на консултант на Григор и беше с него в редки случаи.

Dante Bottini already replaced Andre Agassi as a coach of Grigor Dimitrov in his ATP profile pic.twitter.com/GcHVtHIa6F