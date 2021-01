Най-малко четирима души загинаха при станало внезапно наводнение в Боливия. То е причинено от много силна буря с проливен дъжд и градушка, която е продължила само 30 минути, съобщи полицията.

Нова система успешно защити Венеция от наводнения (СНИМКИ)

Intense rains and hail have led to flash floods in Sucre, the constitutional capital of Bolivia. At least four were killed in the flash flood, police said, which occurred after torrential rain and hail hit the city. The storm lasted about 30 minutes.pic.twitter.com/OswOYRmPxF