Черногорският град Будва стана без популярната сред туристите бронзова статуя на балерина на брега на Адриатическо море.

To reach the light: Ballet Dancer Statue, #Budva #Montenegro pic.twitter.com/hoosdDW8IU

Няколко дни на черногорското крайбрежие имаше силна морска буря. Тази нощ водата достигна до стените на Стария град, потопявайки много ресторанти и търговски обекти. Тази сутрин жителите видяха, че бурята е отнесла и известната бронзова стутя "Танцьорката от Будва", която местните жители наричат "Балерина".

Dancer Statue One of the most known symbols of Budva #budvacom #fullfeelbudva #crnagora #budva #montenegro pic.twitter.com/v2P1fD2YUk