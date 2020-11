Президентът на Туркменистан откри огромна позлатена статуя на куче на натоварено кръстовище в столицата Ашхабад, съобщи БТА.

In the meantime, in Ashgabat: Gurbanguly Berdymukhamedov, the ruler of Turkmenistan, has unveiled a 50ft golden statue of his favourite dog breed - the Turkmen Alabi - in a ceremony. pic.twitter.com/LRlYZYiNTD — fred leeman (@vanmij) November 12, 2020

Кучето е от местна порода алабай, с която страната се гордее и президентът Гурбангули Бердимухамедов дори написа ода за нея, а и подари такова кутре на Владимир Путин.

Fair play, what’s the point in being a president if you can’t put a huge golden statue of your dog. https://t.co/2kLuVb4Qpd — James Taylor (@jtweets92) November 12, 2020

В Ашхабад има още една позлатена статуя на друго натоварено кръстовище, която показва президента Гурбангули Бердимухамедов на кон. Кучетата и конете са източник на национална гордост в Туркменистан. Те още се използват от пастирите.

In #Turkmenistan, the authorities unveiled a gold-plated statue to the president's favourite dog breed:https://t.co/bUnF0OSK3r — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) November 12, 2020

Гурбангули Бердимухамедов е президент от 2007 г. Той възхвалява породата Алабай, или Средноазиатско овчарско куче, като национално наследство. През 2017 г. подари такова кученце на Владимир Путин. Едрото и масивно куче е известно с умението си да пази стада овце и кози. Използват го също за охрана на домове и като бойно куче.