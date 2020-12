В английския град Бристол се появи статуя на Дарт Вейдър, един от главните герои от филмовата поредица „Междузвездни войни“. Тя е поставена на мястото на фигурата на английския търговец на роби и филантроп Едуард Колстън (1636-1721), съобщава ТАСС, позовавайки се на „Индипендънт“.

A figurine of Darth Vader has appeared on the empty Edward Colston plinth in Bristol city centre

