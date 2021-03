Най-малко 15 души са загинали при сблъсък между претоварена кола и камион в южната част на щата Калифорния, съобщи медицински център, който е приел част от жертвите на катастрофата, предадоха Франс прес и Ройтерс.

Southern California Accident:

- At least 15 dead after an SUV crashed with a Semi-truck in Southern California near the Mexico border

- 27 people were inside the SUV

- Multiple agencies are responding to the scene

