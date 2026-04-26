Президентът на САЩ Доналд Тръмп беше спешно евакуиран след стрелба по време на официално събитие във Вашингтон. Инцидентът се разигра по време на вечеря с участието на журналисти и представители на политическия елит, като бързата реакция на службите за сигурност предотврати по-сериозни последствия.

Въоръжен мъж е открил огън в близост до залата на събитието, което предизвиква паника сред присъстващите. Агент на Secret service е бил ранен, но е оцелял благодарение на защитна екипировка, а нападателят е задържан.

Евакуираха Тръмп след стрелба във Вашингтон, ранен е агент на Secret Service (ВИДЕО)

Световните реакции заваляха - в израз на силна подкрепа на Тръмп.

Световни лидери реагираха остро на стрелбата във Вашингтон, при която беше евакуиран Доналд Тръмп, като единодушно подчертаха, че политическото насилие е несъвместимо с принципите на демокрацията и върховенството на закона.

Премиерът на Испания Педро Санчес заяви, че „насилието никога не е отговор“, като акцентира, че единственият път напред за обществата минава през демокрация, мир и съвместно съжителство между гражданите.

Президентът на Франция Еманюел Макрон определи атаката като „неприемлива“ и подчерта, че насилието няма място в демократичните системи, като същевременно изрази пълната си подкрепа към американския държавен глава.

От Израел премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че е „шокиран“ от опита за покушение, като изрази облекчение, че Тръмп и съпругата му са невредими, и похвали бързата и решителна реакция на Secret Service.

Нападателят, стрелял на събитие на Белия дом - въоръжен с пистолет, дългоцевно оръжие и няколко ножа

Италианският премиер Джорджа Мелони също изрази солидарност с президента на САЩ и присъстващите на събитието, като подчерта, че политическата омраза не трябва да подкопава местата за свободен дебат и разпространение на информация.

Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум заяви, че насилието никога не трябва да бъде средство за решаване на конфликти, като се присъедини към международните призиви за запазване на демократичния ред.

Премиерът на Канада Марк Карни изрази облекчение, че няма пострадали сред присъстващите, и подчерта, че подобни актове на насилие са недопустими във всяка демократична държава.

От Обединеното кралство премиерът Киър Стармър заяви, че е потресен от случилото се, като настоя всяка атака срещу демократичните институции и свободата на медиите да бъде категорично осъждана.

Сходна позиция изрази и върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас, която подчерта, че събитие, посветено на свободата на медиите, не бива да се превръща в сцена на страх и несигурност.

Вицепрезидентът на Венецуела Делси Родригес също реагира чрез социалната мрежа X след случилото се във Вашингтон. Тя осъди категорично опита за нападение срещу Доналд Тръмп и съпругата му, като отправи пожелания за сигурност и спокойствие към тях и към всички присъствали на събитието.

„Насилието никога не е избор за онези, които защитават мира“, написа Родригес в публикацията си.

Общият тон на международната реакция беше категоричен - солидарност със Съединените щати и ясно послание, че демокрацията трябва да бъде защитавана от всякакви прояви на насилие.

Премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф заяви, че е „дълбоко шокиран“ от инцидента, като определи случилото се като обезпокояващо. Той изрази облекчение, че всички присъстващи са в безопасност, и отправи лични молитви и пожелания за здраве и сигурност към засегнатите.

Премиерът на Индия Нарендра Моди също подчерта, че е облекчен от новината, че Тръмп, Мелания Тръмп и вицепрезидентът са невредими. Той категорично заяви, че насилието няма място в демокрацията и трябва да бъде осъждано безусловно.

От своя страна председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен подчерта, че политическото насилие е недопустимо. Тя изрази облекчение, че всички участници в събитието са в безопасност, и благодари на службите за сигурност за бързата реакция, която е предотвратила по-сериозни последици.

Редактор: Цветина Петкова