Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен провеждат среща в Анкара с турския президент Реджеп Тайип Ердоган на фона на усилия за даване на нов старт на обтегнатите доскоро отношения, съобщава ДПА.

Гърция обвини Турция, че се опитва да предизвика ескалация в Егейско море

Ердоган посрещна официалните представители на ЕС в президентския дворец.

Мишел написа в Туитър преди началото на срещата, че тримата ще обсъждат "бъдещето на отношенията ЕС-Турция". "Устойчива деескалация е необходима за създаване на по-конструктивен дневен ред", посочи още Мишел.

Планира се Мишел и Фон дер Лайен да се срещнат и с представители на Международната организация по миграция.

На срещите се очаква да бъде обсъдена финансовата подкрепа на ЕС за сирийските бежанци в Турция, както и оттеглянето на страната от Истанбулската конвенция.

Миналия месец лидерите на ЕС предложиха да бъде дискутирано актуализирането на митническия съюз с Турция, както и удължаването на споразумението за миграцията с Анкара.

Същевременно 27-те предупредиха, че може да наложат санкции на Турция, ако тя възобнови "нелегалните" сондажи в Източното Средиземноморие. Турция влезе в остър конфликт с Гърция и Кипър заради въпроси, свързани с морските граници и запасите от природен газ в Източното Средиземноморие.

Напрежението намаля към края на 2020 г., посочва ДПА. Въпреки разногласията ЕС и Анкара остават водещи партньори в сферата на търговията и споделят общи интереси по отношение на сигурността.