Световният шампион по бокс в тежка категория в една от версиите Тайсън Фюри обяви датата на дългоочаквания сблъсък с другия шампион при най-тежките Антъни Джошуа, който трябва да определи първия абсолютен световен шампион в дивизията от Ленък Люис насам.

Провали се мачът между Антъни Джошуа и Тайсън Фюри

"На 14 август 2021 година всички очи по света ще бъдат насочени към Кралство Саудитска Арабия. И аз имам намерение да смачкам Антъни Джошуа на най-голямата сцена на всички времена", обяви Фюри, който държи пояса на Световния боксов съвет (WBC). "Току-що говорих по телефона с принц Халид от Саудитска Арабия и той ми каза, че мачът е 100 процента сигурен. Това ще бъде най-голямото спортно събитие, случвало се някога на планетата Земя. Не го пропускайте", допълни Циганския крал във видео съобщение в социалните мрежи.

“massive announcement” FURY VS JOSHUA IS ON AUGUST 14 in The kingdom of Saudi Arabia. The worlds biggest sporting event all eyes on us. @SCEEKSA @gsaksa_en @trboxing @mtkglobal @frankwarren_tv @marbella @wowhydrate #LETTHEGAMESBEGIN #saudiarabia #TYSONOFARABIA pic.twitter.com/ZKIAXLictV