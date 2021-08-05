Районна прокуратура – Варна води досъдебно производство за разкрита оранжерия, в която били отглеждани растения от рода на конопа.

На 4 август 2021 г., в землището на село Дебелец, Община Дългопол, са намерени 53 растения марихуана, отглеждани в оранжерия. На място е установен 32-годишен мъж.

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Работата по изясняване на случая продължава под ръководството на ТО – Провадия при Районната прокуратура във Варна.