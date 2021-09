Военната мощ на САЩ трябва да бъде „инструмент за използване само в краен случай“, каза американският президент Джо Байдън в речта си пред Общото събрание на ООН. Той допълни, че Вашингтон ще поеме „допълнителни ангажименти“ по отношение на пандемията на срещата на върха в сряда, съобщи АФП.

ПРИ СТРОГИ МЕРКИ: В Ню Йорк започна сесията на Общото събрание на ООН

President Biden on Tuesday called for global unity against the coronavirus, emerging technological threats and the expanding influence of autocratic nations such as China and Russia in his speech to the UN General Assembly. https://t.co/ibjIFbtlvT