Телата на осем мигранти, включително три жени и дете, са изхвърлени по бреговете на Южна Испания през последните два дни, съобщиха местните власти във вторник.

"Между неделя и вторник сутринта по брега бяха открити осем тела ..., които са от една или повече лодки", заявиха властите на Алмерия, посочвайки, че са намерени по протежение на 20-километров участък от бреговата ивица. Полицията разследва случилото се, добавиха те.

