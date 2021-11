Най-малко 10 души са ранени при рухването на двуетажен жилищен блок в селището Йешилюрт в окръг Малатия, Източна Турция, съобщи турската телевизия СиЕнЕн Тюрк.

Рухна част от жилищна сграда в Грузия (ВИДЕО+СНИМКИ)

At least 10 missing in Turkey building collapse



November 10, 2021 12:48 AMAt least 13 were injured when a two-storey building housing restaurants and a coffee shop collapsed.https://t.co/63xA7tvZsY pic.twitter.com/cgkPjmpWRd — Mani Subramanian Veeramani (#AskRealtorMani) (@AskRealtorMani) November 9, 2021



По данни на валията на Малатия Айдун Баруш най-малко 20 души са останали затрупани под сградата, но точният им брой не е известен.

Продължава издирването на оцелели след срутването на 12-етажна сграда в САЩ

Building collapses in #Turkey – dozens trapped



A two-story building collapsed in eastern Turkey's Malatya on Tuesday. Search and rescue efforts are ongoing to pull some 20 people believed to be trapped under the rubble. pic.twitter.com/moYV2Jnhd2 — AwakenedL13ht (@AngelsInSuit) November 9, 2021



Спасителната операция продължава. На мястото на инцидента са изпратени машини и спасителни екипи, допълни валията.

#BREAKING At least eight people have been rescued from the rubble after a 3-storey building collapsed in Turkey’s eastern Malatya province on Tuesday.https://t.co/8URF3bnj2J pic.twitter.com/fQml7WHFXp — ILKHA (@IlkhaAgency) November 9, 2021



Според местните медии в сградата се извършвал основен ремонт. Рухването станало внезапно.

Има твърдения, че при ремонта е била прекъсната една от носещите колони на сградата, което може да е причина за срутването й, но засега няма официално потвърждение на тази версия.

Намаляват надеждите за откриване на оцелели в Бейрут (ВИДЕО)

A Two-storey building housing restaurants and a coffee shop in Turkey has collapsed trapping 10 people within pic.twitter.com/S7RhJdffdj — Naija (@Naija_PR) November 9, 2021



На първия етаж на блока се помещавали няколко магазина и едно кафене. Ранените са настанени в болница без опасност за живота.