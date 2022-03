осителят на трофея в Шампионската лига "Челси" може да има нов собственик съвсем скоро. Швейцарският бизнесмен Ханс-Йорг Вис е получил предложение да закупи английския клуб. Новината потвърди самият той, цитиран от gong.bg.

Към момента лондончани са собственост на Роман Абрамович, който получи сериозни санкции от правителството на Великобритания и забрана да влиза в страната.

Абрамович се отказва от управлението на „"Челси"”

“Абрамович се опитва да продаде всичките си вили в Англия, той също иска бързо да се отърве от "Челси". Аз и още трима души получихме предложение във вторник да купим "Челси" от Абрамович, но изчакваме 4-5 дни, защото за момента той иска твърде много за клуба”, заяви швейцарският милиардер пред местното издание “Блик”.

