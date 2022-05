Колумбия екстрадира в САЩ най-издирвания бос на наркокартел Дайро Антонио Усуга, известен като Отониел, съобщи снощи в Twitter президентът Иван Дуке, предаде ДПА. "Днес законността, върховенството на закона, публичната власт и правосъдието тържествуват", написа Дуке в социалната мрежа и заяви, че Отониел може да бъде сравняван единствено с известния наркобарон Пабло Ескобар.

Colombian narco-trafficker Dairo Usuga, also known by the alias "Otoniel," was extradited to the United States to face several drug trafficking charges, a source within the Colombian National Police told CNN. https://t.co/fg4HOKUTp5 — CNN International (@cnni) May 5, 2022

Според Дуке Отониел е бил арестуван в джунглата в района Ураба в северозападна Колумбия в края на октомври и отведен в столицата Богота. Оттогава е държан под стража.

Colombia extradited Dairo Antonio Usaga, known as Otoniel, accused drug trafficker and leader of Clan del Golfo criminal group to US, President Ivan Duque says pic.twitter.com/865QM6rXhh — TRT World Now (@TRTWorldNow) May 5, 2022

Колумбийското правителство беше обявило награда от 3 милиарда песо (около 800 хиляди долара) за информация за местонахождението на Отониел, а САЩ предложиха 5 милиона долара на този, който окаже помощ за откриването му.

BREAKING/#ÚLTIMAHORA The process of extradition of alias #OTONIEL, drug lord in #Colombia, begins. At this moment, a caravan of armored vehicles is advancing along Bogotá's 26th street towards #ElDorado Airport, where it will be handed over to the DEA. pic.twitter.com/y6Olja5tHw https://t.co/IDaLmbx5ry — A Deniz E Ekşioğlu (@cover_up8d) May 4, 2022

Освен в трафик на наркотици 50-годишният Отониел е обвинен в убийство, изнудване, отвличане, заговор и набиране на непълнолетни за нуждите на неговата престъпна организация. Обвинен е в трафик на наркотици от Южния окръг на Ню Йорк и е включен в списъка на най-издирваните лица на Агенцията за борба с наркотиците на САЩ (ДЕА).

Colombia extradites major drug trafficker ‘Otoniel’ to US https://t.co/AV1KdR35fF pic.twitter.com/I90mkN7AEY — FRANCE 24 (@FRANCE24) May 5, 2022

Във видеоклип Дуке заяви, че след като изтърпи присъдите по тези престъпления, наркобосът ще се върне в Колумбия, за да плати за престъпленията, които е извършил там.

Dairo Antonio Usaga trafficked between 180 and 200 tonnes of cocaine a year with the Clan del Golfo https://t.co/lofsqPlQq2 — Evening Standard (@standardnews) May 5, 2022

Наркокартелът на Отониел, наречен Кланът на залива, който набира членове предимно от бивши десни паравоенни формирования, се смята за една от най-мощните наркоорганизации в Колумбия, отговорна за контрабандата на тонове кокаин в Централна и Северна Америка, посочва ДПА.

One of Colombia’s most notorious drug lords has been extradited to the United States to face drug trafficking charges.“I want to reveal that Dairo Antonio Usuga, alias ‘Otoniel’ has been extradited,” President Ivan Duque announced on Twitter on Wednesday, calling him “the most pic.twitter.com/XcSKWswLc0 — Qoryooley News (@Qoryooley000) May 5, 2022

Занимава се и с незаконен добив на полезни изкопаеми и рекет и се смята, че е отговорен за многобройни убийства и изселвания.