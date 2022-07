Датчанинът Йонас Вингегор на практика спечели Тур дьо Франс 2022, след като опази преднината си на върха на генералното класиране пред основния си преследвач Тадей Погачар и след края на предпоследния 20-ти етап на надпреварата.

40-километровото бягане по часовник между Лакапел-Маривал и Рокамадур бе спечелено от белгиеца Вут ван Аерт, а Вингегор избегна сериозни проблеми, въпреки че бе близо до падане.

