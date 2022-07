Големият горски пожар, който бушува от близо седмица в северната част на Чехия, вече е обхванал над 1000 хектара гори. В битката с огъня се включиха около 700 души, голяма част от тях доброволци.

Прогнозите за валежи се сбъднаха, но падналия дъжд не подобри значително положението в района на бедствието. Засега единствен съюзник на огнеборците е по-хладното време.

В борбата с пламъците в природния парк Чешка Швейцария участват също така осем хеликоптера и пет самолета.

Ticker on the forest fire in the Czech Republic and Saxony: Despite the rain there is no relaxation in Saxon Switzerland https://t.co/iAmtzK3F4z https://t.co/OsuDtR7mIX