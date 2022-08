Издадена е заповед за незабавна евакуация на жителите на село Мегала Алония в северната част на йонийския остров Закинтос. Причината - районът е застрашен от горски пожар.

Forest fires in Greece: Tourists evacuated in Zakynthos as fire spreads | Travel News | Travel https://t.co/6cZqIz8ttW