Григор Димитров ще вземе участие в турнира от сериите ATP 250 в Уинстън-Сейлъм, който се провежда точно в седмицата преди Откритото първенство на САЩ, съобщава gong.bg . Първата ни ракета е получил “уайлд кард” за основната схема на надпреварата в американския град. Досега Григор е играл само веднъж в този турнир - през 2011 г. губи на осминафиналите от Александър Долополов след тайбрек в третия сет.

