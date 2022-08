Българският шампион "Лудогорец" успя да се класира за груповата фаза на Лига Европа. След успеха с 1:0 като домакин у дома в Разград, „орлите“ загубиха с 2:3 визитата си във Вилнюс на "Жалгирис" и литовският шампион прати срещата в продължения, пише Gong.bg .

„Лудогорец” продължава във втория квалификационен кръг на Шампионска лига

В самия им край обаче Оливие Вердон се разписа от дузпа и изравни резултата на националния стадион във Вилнюс, с което класира "орлите" за шести пореден път в груповата фаза на втория по сила турнир на УЕФА.

😐 Full time. Draw with 3:3 between Ludogorets and Zalgiris#Zalgiris #Ludogorets #ZalgirisLudogorets pic.twitter.com/otMMMn3oPE